Бывший боец «Беркута» собирал для россиян секретные данные

Отмечается, что после 24 февраля прошлого года задержанный начал по собственной инициативе собирать информацию о дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

«Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск. Собранные сведения передавал своей дочери, которая проживает во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Полученную информацию женщина «сливала» своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове. Разведывательные данные были нужны врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам», - говорится в сообщении.