Премьер-лига возобновилась: «Кяпяз» и «Габала» забили 4 гола ВИДЕО
Сегодня завершился зимний перерыв в азербайджанской футбольной Премьер-лиге. Чемпионат возобновился матчем в Гяндже между «Кяпязом» и «Габалой».
Встреча 19-го тура завершилась со счетом 2:2. На 18-й минуте нигериец Ахмед Айзайя реализовал пенальти и вывел гянджинцев вперед. На 42-й минуте бразилец Мартинс Жуниор также забил с пенальти и счет стал 2:0.
Габалинцы восстановили равновесие во втором тайме. Бразильский футболист Руан Ренато отличился на 63-й минуте, а Ульви Искендеров – на 79-й.
Остальные игры 19-го тура пройдут 25 и 26 января. Завтра состоятся матчи «Туран-Товуз» - «Карабах» (время начала - 14:00) и «Зиря» - «Сумгаит» (16:30). А в четверг пройдут игры «Шамахы» - «Сабаил» (14:00) и «Сабах» - «Нефтчи» (19:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 50 очков (18 матчей)
2. «Сабах» - 43 (18)
3. «Нефтчи» - 38 (18)
4. «Зиря» - 28 (18)
5. «Габала» - 26 (19)
6. «Туран-Товуз» - 17 (18)
7. «Кяпяз» - 13 (19)
8. «Шамахы» - 13 (18)
9. «Сумгаит» - 12 (18)
10. «Сабаил» - 10 (18).