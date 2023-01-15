Сегодня завершился зимний перерыв в азербайджанской футбольной Премьер-лиге. Чемпионат возобновился матчем в Гяндже между «Кяпязом» и «Габалой».

Встреча 19-го тура завершилась со счетом 2:2. На 18-й минуте нигериец Ахмед Айзайя реализовал пенальти и вывел гянджинцев вперед. На 42-й минуте бразилец Мартинс Жуниор также забил с пенальти и счет стал 2:0.

Габалинцы восстановили равновесие во втором тайме. Бразильский футболист Руан Ренато отличился на 63-й минуте, а Ульви Искендеров – на 79-й.