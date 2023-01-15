Bloomberg: Валютные резервы позволят России воевать до трех лет

Россия сможет продолжать войну около трех лет, если не случится драматичного сокращения нефтяных доходов Кремля. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg и одного из крупнейших инвестбанков мира — Citi после анализа текущего уровня доходов и расходов РФ. Издание отмечает, что у России остался значительный запас прочности во многом благодаря остаткам российских резервов, номинированных в китайских юанях, — эта часть не попала под западные санкции и по-прежнему доступна для российских властей.

Аналитики Bloomberg прогнозируют, что сохранение текущего статус-кво, то есть продажи российской нефти по цене в районе $50 за баррель, позволит российским властям относительно безболезненно для страны продолжать военные действия на протяжении трех лет, покрывая дефицит бюджета из имеющихся источников.

Citibank дает чуть более жесткий прогноз — 2,5 года относительно безболезненной жизни для российского бюджета и, соответственно, государства.

Аналитики Bloomberg полагают, что юаневые резервы могут закончиться в 2023 году только в том случае, если средняя стоимость российской нефти опустится до уровня $25 за баррель или ниже, прогноз Citibank жестче, аналитики банка полагают, что юани закончатся в 2023 году при среднегодовой цене на нефть в $35 за баррель. При этом оба пула экспертов согласны, что нахождение стоимости нефти в диапазоне от $35 до $50 за баррель позволит российским властям не сокращать расходы и достаточно безболезненно пройти год. Стоимость же нефти выше уровня $60 за баррель позволит Москве даже нарастить валютные резервы, отмечает агентство.

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть на уровне $70 за баррель. Bloomberg отмечает, что настолько сильно от нефтяных доходов российский бюджет не зависел уже около 10 лет. По оценкам издания, чтобы выйти «в ноль», в 2022 году среднегодовая цена нефти должна была находиться на уровне $104 за баррель, а в 2023 году — на уровне $90 за баррель. Текущая цена российской нефти на зарубежных рынках составляет $47.