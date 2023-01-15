В Баку будут судить руководителей стройфирм

Бывший председатель ЖТК Sahil-S İnşaat Талей Алавердиев и директор ООО GG Company Панах Керимов, обвиняемые в мошенничестве, в ближайшие дни предстанут перед судом.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы следствия направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Али Мамедов.

Согласно информации, в связи с незаконными действиями должностных лиц жилищно-строительного кооператива Sahil-S İnşaat на основании многочисленных обращений, поступивших на горячую линию Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана, проводится расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

В результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что ранее занимавший должность председателя данного кооператива Талей Алавердиев и директор ООО GG Company Панах Керимов, вступив в сговор, по подложным документам перепродали уже приобретенные квартиры в жилом массиве «А-В» в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку и завладели крупной суммой денег.

На основании собранных по делу доказательств Талею Алавердиеву и Панаху Керимову были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество).

По уголовному делу проходит 84 потерпевших.