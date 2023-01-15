Зеленский об угрозе наступления россиян из Беларуси

Глава государства, слова которого приводят украинские СМИ, заявил, "Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений... Это главный сигнал от всего украинского народа к белорусскому народу".

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла своей независимости и не вступила, несмотря ни на какое влияние кого-либо, в эту "абсолютно позорную войну".

Он добавил, что Украина будет удивлена, если на этом направлении произойдет наступление именно белорусских войск. "Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на любой территории любого государства, потому что они считают, что у них такой, знаете, "военный Шенген", и поэтому, мне кажется, это все зависит от уважения населения любого государства... а также уважения руководства того или иного государства, которое может пустить или не пустить военных, вооруженных людей на свою независимую территорию", - считает глава украинского государства.