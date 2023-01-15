Багиров поссорился, убил и сел на 17 лет

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 40-летним Расимом Багировым, жителем Дашкесанского района, обвиняемом в умышленном убийстве.

Как сообщает haqqın.az, убийство произошло 8 августа прошлого года на участке трассы Баку - Казахстан, проходящей через Шамкирский район. Багиров, находившийся за рулем грузового автомобиля, поссорился с водителем легковой машины марки ВАЗ. Во время ссоры он ударил мужчину ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

В суде Багиров оправдывался тем, что водитель ВАЗ его оскорбил.

Расима Багирова приговорили к 17 годам колонии особого режима.