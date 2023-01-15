Байрамов встретился с Мирзиёевым
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, участвовавшего в заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.
В начале беседы Байрамов передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне.
С удовлетворением отмечены рост взаимной торговли, ход реализации проектов кооперации по производству автомобилей, созданию хлопково-текстильных и шелководческих кластеров.
Стороны отметили, что на проработке находятся крупные проекты в нефтегазовой и химической отраслях, создается совместный инвестиционный фонд.
Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств, Движения неприсоединения, Организации экономического сотрудничества.
Рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.