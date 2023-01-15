«Шекспир» помогал Пригожину уклоняться от санкций

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин использовал сеть не связанных с ним по документам компаний, чтобы обходить санкции, следует из расследования Financial Times, основанного на анализе корпоративных записей, слитых переписок и документов.

Для обхода санкций Пригожин в 2018 году воспользовался услугами российской юридической фирмы Capital Legal Services (CLS), которая координировала действия подставных компаний. Услуги CLS получили кодовое название «Проект Шекспир», следует из переписки сотрудника Пригожина Евгения Бурлеева с партнером CLS Павлом Карпуниным, имеющейся в распоряжении газеты. Карпунин называл Пригожина своим «любимым клиентом», отмечает FT.

С введением новых санкций сеть продолжала функционировать, добавляя новые компании, скорее всего, тайно контролировавшиеся Пригожиным, следует из слитых переписок. Так, в феврале 2020 года юристы CLS начали сотрудничать с компанией «РН Трейдинг», не имеющей с Пригожиным формальных связей, но проходящей в платежных документах CLS как принадлежащая «Конкорду» Пригожина, пишет газета. По данным FT, «РН Трейдинг» указывает целями своей деятельности, в частности, добычу полезных ископаемых и нефти за пределами России. Зарегистрированное в 2017 году в Санкт-Петербурге ООО «РН-ТРЕЙДИНГ» имеет множество видов деятельности, включая добычу угля, нефти, газа, металлов и драгоценных камней, международную деятельность и деятельность охранных служб и систем обеспечения безопасности, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».