«Шекспир» помогал Пригожину уклоняться от санкций
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин использовал сеть не связанных с ним по документам компаний, чтобы обходить санкции, следует из расследования Financial Times, основанного на анализе корпоративных записей, слитых переписок и документов.
Для обхода санкций Пригожин в 2018 году воспользовался услугами российской юридической фирмы Capital Legal Services (CLS), которая координировала действия подставных компаний. Услуги CLS получили кодовое название «Проект Шекспир», следует из переписки сотрудника Пригожина Евгения Бурлеева с партнером CLS Павлом Карпуниным, имеющейся в распоряжении газеты. Карпунин называл Пригожина своим «любимым клиентом», отмечает FT.
С введением новых санкций сеть продолжала функционировать, добавляя новые компании, скорее всего, тайно контролировавшиеся Пригожиным, следует из слитых переписок. Так, в феврале 2020 года юристы CLS начали сотрудничать с компанией «РН Трейдинг», не имеющей с Пригожиным формальных связей, но проходящей в платежных документах CLS как принадлежащая «Конкорду» Пригожина, пишет газета. По данным FT, «РН Трейдинг» указывает целями своей деятельности, в частности, добычу полезных ископаемых и нефти за пределами России. Зарегистрированное в 2017 году в Санкт-Петербурге ООО «РН-ТРЕЙДИНГ» имеет множество видов деятельности, включая добычу угля, нефти, газа, металлов и драгоценных камней, международную деятельность и деятельность охранных служб и систем обеспечения безопасности, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».
В апреле 2020 года «РН Трейдинг» отправила из аэропорта в подмосковном Жуковском в суданский Хартум 28 тонн груза с маркировкой «пряники», сообщает FT со ссылкой на документы об экспорте. Получателем «пряников» была суданская компания Meroe For Agricultural & Animal Production, зарегистрированная по тому же адресу, что и Meroe Gold. Эта компания в 2020 году попала под санкции США как контролируемая Пригожиным и используемая для «прикрытия для сил Вагнера, действующих в Судане». В 2022 году власти Судана задержали направлявшийся в Россию самолет с золотом, лежащим в коробках «печенье», сообщал CNN.
В сеть подставных компаний также входили компании «Профит Груп» и «Астреа», указанные в документах CLS как принадлежащие Пригожину. Директор последней также работал в «ООО Велада», получавшей нефтегазовые контракты от правительства Башара Асада в Сирии и попавшей под санкции ЕС в 2021 году.
Упомянутые в расследовании FT компании также занимались перевозками промышленных материалов и оборудования из России в африканские страны, включая Камерун и ЦАР.
Кроме того, Пригожин при помощи CLS подал несколько исков о защите репутации против журналистов в Великобритании и США, сумев нанять для представления своих интересов статусных адвокатов, пишет FT. Эта часть услуг CLS для Пригожина получила название «Проект Гамлет», уточняет издание. В частности, бизнесмен оспаривал то, что его называли владельцем ЧВК «Вагнер».