Зеленский ответил Лукашенко по «пакту о ненападении»
Украина никогда не собиралась нападать на Беларусь и нет таких планов на будущее.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё.
Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагает заключить пакт о ненападении, одновременно продолжая готовить у себя «боевиков», которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Беларуси.
«Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. И это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и несмотря ни на какое влияние кого-либо не вступила в эту совершенно позорную войну», - сказал Зеленский.
«Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся и не имеем таких намерений», - подчеркнул он.