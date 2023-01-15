Зеленский ответил Лукашенко по «пакту о ненападении»

Украина никогда не собиралась нападать на Беларусь и нет таких планов на будущее.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё.

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагает заключить пакт о ненападении, одновременно продолжая готовить у себя «боевиков», которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Беларуси.