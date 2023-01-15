Пригожин предложил уголовное наказание за «дискредитацию» зэков, воевавших в Украине фото
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных».
Письмо опубликовано в Telegram-канале Пригожина.
Предполагается, что в рамках данной статьи будут запрещены публичные действия, направленные на дискредитацию участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет.