Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Sabah
Трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции.
Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также выразил предположение, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в Североатлантический альянс будут приостановлены на несколько недель.
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