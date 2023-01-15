Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:07

Как уже сообщалось, Совет министров иностранных дел Евросоюза принял решение направить в Армению гражданскую пограничную миссию. В отличие от предыдущей, направленной в регион прошлой осенью после столкновений на азербайджано-армянской границе, мандат нынешней миссии ЕС увеличен с двух месяцев до двух лет с возможностью регулярного продления. Жозеп Боррель, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности, заявил накануне на пресс-конференции в Брюсселе, что в состав полномасштабной гражданской миссии войдут сто человек (изначально планировалось двести – ред.), которые будут патрулировать границу Армении с Азербайджаном и регулярно информировать Еврокомиссию о ситуации. По словам Борреля, этот шаг будет способствовать обеспечению безопасности и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном.

Как уже сообщалось, официальный Баку выразил несогласие с этим решением ЕС, поскольку оно противоречит договоренностям, достигнутым в октябре прошлого года на четырехсторонних переговорах в Праге, на которых, напомним, предлагалось, чтобы гражданская миссия Евросоюза проводила мониторинг непосредственно на границе двух стран, против чего возражала азербайджанская сторона. Тогда Евросоюз принял решение разместить миссию в Армении, чтобы осуществлять пограничный мониторинг с её территории. И тогда Азербайджан дал свое согласие подписать совместное Пражское заявление, во-первых, потому, что миссия эта заявлялась авторами заявления, как краткосрочная и ограниченная, а, во-вторых, потому, что в текст Пражского меморандума было включено заявление о готовности официального Баку сотрудничать с миссией ЕС по всем вопросам, связанным с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Но, вопреки букве и духу Пражского заявления, по истечении срока действия прежней миссии Брюссель решил направить в регион новую группу инспекторов, значительно увеличив как её состав, так и срок полномочий. Причем, все это было сделано без каких-либо консультаций с Азербайджаном.

Сама динамика событий, предшествовавших решению ЕС, а также однозначно антиазербайджанская позиция, занятая Францией, доказывают, что основной целью шага, предпринятого Брюсселем, является намерение «войти» в регион на достаточно долгий срок, чтобы затем сделать временную миссию ЕС, фактически, постоянной. Азербайджанская сторона прекрасно понимает, что за планом Евросоюза стоят стратегические интересы Франции, стремящейся закрепиться в регионе Южного Кавказа, где в данным момент доминирует Россия, чтобы, используя союзнические связи с Арменией, навязать свою геополитическую повестку. Понятно также, что планы Парижа, открыто проявляющего недружественное отношение к Азербайджану, не могут не вызывать беспокойства в Баку. Как это ни печально, но в данном случае приходится констатировать, что попытки Франции, используя механизмы Евросоюза, «пробить окно» в Южный Кавказ, могут в конечном счете обернуться куда большими проблемами, нежели нынешнее доминирование в регионе Российской Федерации. С другой стороны, можно не сомневаться, что Россия не останется равнодушной к тому, что Запад посредством гражданской миссии ЕС укрепляет свои позиции на Южном Кавказе, а потому предпримет определенные контрмеры. В Москве открыто заявляют, что направление Европой гражданских наблюдателей в Армению является частью плана по полному вытеснению России из региона, что расценивается Кремлем не только как геополитический вызов, но и как прямое оскорбление.

Очевидно, что в Москве полны желания жестко опровергнуть дискредитирующий западный нарратив, в соответствии с которым Россия настолько исчерпала свои ресурсы в Украине, что с ней перестали считаться даже такие слабые государства, как Армения. К примеру, глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что миссия ЕС не только не стабилизирует ситуацию в регионе, но еще больше ее усложнит. Что указывает на готовность России отреагировать. Еще один любопытный момент заключается в том, что Евросоюз, который, как правило, держит подобные документы доступными для общественности, текст решения об отправке миссии в Армению оставил закрытым. Скорее всего, именно потому, что некоторые его пункты могут вызвать крайне негативную реакцию России. По мнению армянского политолога Гранта Микаэляна, отправка новой миссии ЕС в Армению свидетельствует о стремлении Брюсселя играть более весомую роль в региональных делах Южного Кавказа.

«Можно вспомнить переговоры лидеров Армении и Азербайджана, которые проводились в Брюсселе, - отмечает армянский политолог. – Все это - звенья одной цепи. Евросоюз видит, что на Южном Кавказе создался определенный вакуум, поскольку Россия сконцентрирована на Украине, а Азербайджан ясно демонстрирует, что не согласен со сложившимся статус-кво. Это означает, что грядут перемены, а раз они будут, то на них можно и сыграть…». Примерно такого же мнения придерживаются и российские эксперты. «Я не думаю, что гражданская миссия, признанная одной стороной (Арменией), и не признанная другой (Азербайджаном), внесет сколько-нибудь существенный вклад в обеспечение региональной безопасности, — отметил, в частности, Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России. - То, что делает Европейский союз, подчинено одной логике — во что бы то ни не стало вытеснить Россию из региона вообще и из процесса армяно-азербайджанского урегулирования - в частности». Силаев напомнил, что Россия неоднократно предлагала разместить в районе армяно-азербайджанской границы миротворческие миссии ОДКБ, от чего руководство Армении решительно отказалось.