США готовы объявить о поставках Украине танков M1 Abrams WSJ
Администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества танков M1 Abrams.
Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, объявление по поставкам может быть сделано уже на этой неделе.
По данным издания, этот шаг станет частью договоренности с ФРГ, которая подразумевает выделение Киеву небольшого числа танков Leopard 2 от самой Германии, а также одобрение со стороны Берлина поставок танков немецкого производства Польшей и другими странами.
Белый дом отказался комментировать газете эту информацию.