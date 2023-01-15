Германия вот-вот одобрит поставки Leopard из Польши в Украину Bloomberg
Власти Германии могут в среду, 25 января, одобрить запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке Украине танковой роты (до 14 машин) и будет действовать на свое усмотрение вне зависимости от позиции Берлина.