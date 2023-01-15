Стрелки на символических «Часах Судного дня», впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи».

Как заявила на пресс-конференции в Вашингтоне президент издания Рейчел Бронсон, это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.

Бронсон отметила, что это решение принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины. По ее словам, «вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».