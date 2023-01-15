Зарезавшего родную мать Идеала требуют посадить на 7 с половиной лет

Как сообщает haqqın.az, прокурор потребовал приговорить подростка к 7 с половиной годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу 15-летнего Идеала Мамедзаде, обвиняемого в убийстве собственной матери.

Позже было заявлено, что законная наследница потерпевшей, бабушка Идеала Мамедзаде, направила в суд письмо, где отметила, что не имеет к обвиняемому никаких претензий и примирилась с ним.

Суд продолжится 2 февраля.

Отметим, что убийство произошло в апреле этого года вблизи станции метро «Нефтчиляр». 37-летняя Ульвия Исмаилова скончалась на месте происшествия от полученных ножевых ран. Убийство было совершено прямо перед камерами видеонаблюдения местного торгового центра.