Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:16

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм громко и внятно требует от собственной страны и Германии начать отправлять танки в Украину «как можно скорее». Вроде бы совсем недавно, до промежуточных выборов в Конгресс, он высказывался если не за ограничение военной помощи Киеву, то за больший аудит этой помощи. Но теперь его позиция сильно поменялась. «Я надеюсь, что Германия и США вместе отправят танки в Украину как можно скорее, -заявил он в Вашингтоне. – Это является решающим фактором того, чтобы освободить территорию этой страны».

Грэм на прошлой неделе посетил Киев вместе с двумя сенаторами-демократами —Ричардом Блюменталем из Коннектикута и Шелдоном Уайтхаус из Род-Айленда. Там во время встречи с президентом Владимиром Зеленским они также поднимали тему отправки танков, но по возвращению в Вашингтон развернули настоящую кампанию за то, чтобы добиться этих поставок. Грэм также указывает на то, что в следующем месяце в Мюнхене должна состояться традиционная Конференция по безопасности и будет «весьма неловко, если не сказать скандально, если до тех пор Украина не получит всю военную технику, которая ей нужна». К этому голосу Грэма активно присоединяются его коллеги-республиканцы из палаты представителей. Дон Бэкон из Небраски заявляет, что «США и Европа должны прекратить задержки с поставками того вооружения, которое просит Украина», и «отправка немецких танков Leopard является наилучшим решением из всех». Haqqin.az уже писал о том, что США не хотят поставлять свои собственные танки Abrams, считая их слишком сложными в управлении и к тому же они расходуют слишком много топлива. Однако и здесь в США стали звучать неожиданные голоса.