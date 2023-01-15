Республиканцы бросили все силы на помощь Украине новый поворот
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм громко и внятно требует от собственной страны и Германии начать отправлять танки в Украину «как можно скорее».
Вроде бы совсем недавно, до промежуточных выборов в Конгресс, он высказывался если не за ограничение военной помощи Киеву, то за больший аудит этой помощи. Но теперь его позиция сильно поменялась.
«Я надеюсь, что Германия и США вместе отправят танки в Украину как можно скорее, -заявил он в Вашингтоне. – Это является решающим фактором того, чтобы освободить территорию этой страны».
Грэм на прошлой неделе посетил Киев вместе с двумя сенаторами-демократами —Ричардом Блюменталем из Коннектикута и Шелдоном Уайтхаус из Род-Айленда. Там во время встречи с президентом Владимиром Зеленским они также поднимали тему отправки танков, но по возвращению в Вашингтон развернули настоящую кампанию за то, чтобы добиться этих поставок.
Грэм также указывает на то, что в следующем месяце в Мюнхене должна состояться традиционная Конференция по безопасности и будет «весьма неловко, если не сказать скандально, если до тех пор Украина не получит всю военную технику, которая ей нужна».
К этому голосу Грэма активно присоединяются его коллеги-республиканцы из палаты представителей. Дон Бэкон из Небраски заявляет, что «США и Европа должны прекратить задержки с поставками того вооружения, которое просит Украина», и «отправка немецких танков Leopard является наилучшим решением из всех».
Haqqin.az уже писал о том, что США не хотят поставлять свои собственные танки Abrams, считая их слишком сложными в управлении и к тому же они расходуют слишком много топлива. Однако и здесь в США стали звучать неожиданные голоса.
Председатель Комитета по вооруженным силам палаты представителей республиканец Майкл Маккол заявил в интервью ABC News, что «если США отправят свои танки (имеются в виду, конечно, Abrams), то это может «сдвинуть» с мертвой точки неуступчивую Германию». «Даже если мы просто скажем, что готовы отправить Abrams, это будет достаточно, чтобы убедить Германию сделать то же самое с танками Leopard», - говорит он.
Наиболее определенно по этому вопросу высказался в статье, опубликованной в газете The Hill Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине. «11 месяцев спустя после того, как Россия начала вторжение в Украину, Вашингтон и Европа продолжают преследовать две главные цели: помочь Украине победить и избежать прямого столкновения НАТО с Россией, - пишет он. — К сожалению, пытаясь сбалансировать эти цели западные правительства ведут себя чрезмерно осторожно. Они до сих пор отказывают Украине в получении танков Leopard и дальнобойных снарядов ATACMS, которые могли бы иметь драматический эффект на поле боя. Эта осторожность мотивирована тем, что Кремль начнет эскалацию конфликта. Но этот страх неоправдан».
О поставках систем ATACMS все чаще говорят в Вашингтоне и высокопоставленные военные, и политики. Кроме того, в повестке дня – пусть пока теоретически поставки истребителей. Кто-то уже объявил, что если последняя встреча на базе Рамштайн в Германии была «бронетанковой», то следующая станет «авиационной».
Конечно, у республиканцев в Конгрессе есть свои эгоистические цели, когда они обвиняют президента Джо Байдена в медлительности с поставками оружия Украине. Однако важно другое: предыдущие опасения о том, что после того, как в Палате представителей большинство получили республиканцы (а среди них немало сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые не хотят «давать Украине ни цента»), помощь Украине ослабнет, постепенно рассеиваются. Слишком уж громким становится хор республиканцев-консерваторов, которые, как и демократ Стивен Пайфер, говорят, что «сейчас не время проявлять робость в Украине».