Михалков выписался из больницы

«Дорогие мои друзья - это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», - отметил Михалков.

Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале «Бесогон».

Российский режиссер Никита Михалков, которого ранее госпитализировали с гриппом, рассказал, что его выписали из больницы.

Он подчеркнул, что «еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию».

«Но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви… Мы уже приступили к подготовке первого в этом году выпуска нашего «Бесогона», который, надеюсь, Бог даст, вы скоро увидите», - пообещал режиссер.

5 января у Михалкова выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и поместили в специализированную ковидную больницу. В понедельник, 16 января, стало известно, что самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались.