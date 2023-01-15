Алиев утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и Россией

В частности, утверждено соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Также Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу между странами и транспортных подходов к ним.

Еще одно соглашение - между Министерством здравоохранения Азербайджана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия России о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.

Отметим, что соглашения были подписаны 17 ноября 2022 года в Баку по итогам азербайджано-российских переговоров.