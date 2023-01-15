В Украине заговорили об отставке премьер-министра

22 января вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что правительство страны уволило подозреваемого в коррупции заместителя министра развития инфраструктуры Василия Лозинского.

Как отмечается в материале украинского издания, в Кабмине страны Лозинский считался доверенным лицом Дениса Шмыгаля. В связи с этим дело министра развития инфраструктуры «будет использовано для удара по премьеру», и, возможно, даже для попытки организации его отставки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на Украине пройдут большие кадровые перестановки в госаппарате. По его словам, изменения коснутся не только кабинетов «центральной власти», но также регионов и силовых структур.