Россия обвинила руководство Латвии в «пещерной русофобии»

«Латвийские власти, следуя своей последовательной русофобской линии, заявили, что в порядке «балтийской солидарности» понижают уровень дипломатических отношений с Россией, и потребовали отъезда посла России из Риги до 24 февраля. К этой же дате Латвия отзовет и своего посла из Москвы. Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на решение латвийских властей понизить уровень дипломатических отношений с РФ.

В нем указывается, что «пресловутая «солидарность» Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом – в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией».

«Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым «друзьям» за пределами страны. Поэтому такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят», - отметили в МИД.

В ведомстве пообещали «жестко реагировать на любые такие враждебные действия».