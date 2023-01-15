Баскетбольная лига: НТД обыграл «Серхедчи» и стал единоличным лидером
15-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана стартовал с матча двух лидеров – НТД и «Серхедчи».
НТД выиграл со счетом 79:78 и стал единоличным лидером чемпионата.
Завтра состоится матч «Сабах» - «Зирвя» (время начала – 19:15). 28 января сыграют AAAF и «Нефтчи» (17:30), а 29-го – «Гянджа» - «Олимпик» (15:00)
Стоит сказать, что все игры тура, за исключением последней, проходят в Спортивном центре «Серхедчи». Встреча «Гянджи» и шекинского «Олимпика» состоится в Олимпийском спорткомплексе Гянджи.
Турнирное положение:
1. НТД – 26 очков (15 матчей)
2. «Серхедчи» - 25 (15)
3. AAAF – 23 (14)
4. «Сабах» - 23 (14)
5. «Гянджа» - 22 (14)
6. «Нефтчи» – 20 (14)
7. «Зирвя» - 16 (14)
8. «Олимпик» - 16 (14).