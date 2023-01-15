Азербайджан и Иран обсудили ситуацию в регионе фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.
Об этом Байрамов написал на своей странице в Twitter.
Встреча состоялась в рамках проходящего в Ташкенте 26-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также последняя ситуация в регионе", - отметил глава азербайджанского МИД.