Путин: Русских не так просто оболванить

"Наших людей не так просто оболванить - с учетом характера", - сказал глава государства на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который, в частности, упомянул о массированной украинской информационной войне против жителей региона.

"То - завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают снарядами, бомбами, бегите!" - привел примеры фейков губернатор.

"Но если в первые месяцы, особенно в апреле, конечно, люди были не подготовлены к этой ситуации, то сейчас, конечно, уже есть понимание и возможность отличить правду от лжи", - добавил Гладков.

На реплику Путина о том, что граждан РФ не так просто оболванить, глава Белгородчины заметил: "Да, 100%".

Он подчеркнул, что власти региона стараются исходить из оперативности и перевели свой информационный блок в круглосуточный режим.