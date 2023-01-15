Украинцы ударили по казарме с 200 россиянами

В Мариуполе было попадание в казарму с более чем 200 российских военных.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Бавовна. Сегодня примерно в 10 утра попали именно в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы мариупольского сопротивления", - отметил он.

Андрющенко отмечает, что на месте взрыва все было в дыму, много "скорых" и спасателей.

"В этой казарме базировалось более 200 оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев", - сообщил он.

Советник мэра отметил, что установить количество потерь врага пока не возможно, но что "они есть и немаленькие - вне всякого сомнения".