Гараев ограбил родственницу и сел за решетку

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 47-летнего Адалята Гараева, жителя Шамкирского района, обвиняемого в грабеже.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел в прошлом году 11 мая ночью в селе Шиштепе Шамкирского района.

Житель села Адалят Гараев «наведался» к своей двоюродной сестре Эльмире Алиевой, прознав, что дома она находится одна. Приставив к горлу родственницы нож и угрожая, мужчина забрал мобильный телефон и 5 килограммов шоколадных конфет - больше в доме он ничего не нашел.

В суде Гараев признал себя виновным, но отрицал, что угрожал Алиевой, сказав, что лишь просил денег и был пьян. С собой обвиняемый, по собственным словам, принес не нож, а отвертку.

Эльмира Алиева слова родственника опровергла и потребовала наказать его по всей строгости закона.

Решением суда Адалят Гараев был приговорен к 8 с половиной годам колонии строгого режима.