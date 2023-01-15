Путин: Россия производит более чем втрое больше ракет ПВО, аналогичных Patriot

Об этом на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия производит втрое больше ракет, аналогичных тем, что применяются в американских системах Patriot.

"Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot - у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза", - сказал глава государства.

По словам Путина, если говорить о ракетах ПВО различного назначения, то "российское производство сопоставимо со всем мировым производством".