ОДКБ может отправить миссию в Армению
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает работу над мониторинговой миссией для отправки в Армению на границу с Азербайджаном.
Об этом сообщил РБК пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился с таким запросом в ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ, высший орган организации) разработал проект решения «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения».
«Помимо оказания Еревану иной поддержки» это предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии.
Проект «находится в высокой степени готовности, однако принять этот документ на последней сессии СКБ ОДКБ не удалось. Работа над ним продолжается. По завершении процедуры согласования проект будет внесен на рассмотрение уставных органов организации», - отметил Зайнетдинов, заявив, что называть конкретные цифры по численности и срокам сейчас преждевременно.