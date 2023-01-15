ОДКБ может отправить миссию в Армению

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает работу над мониторинговой миссией для отправки в Армению на границу с Азербайджаном.

Об этом сообщил РБК пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился с таким запросом в ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ, высший орган организации) разработал проект решения «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения».