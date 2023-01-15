Секретные бумаги нашли в доме бывшего вице-президента США

По их сведениям, секретные бумаги обнаружил юрист бывшего вице-президента США в администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Секретные документы были обнаружены на прошлой неделе в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель, штат Индиана.

Источники телекомпании не поясняют, о какого рода секретных документах идет речь. Они переданы Федеральному бюро расследований (ФБР) США.

ФБР и Министерство юстиции США проводят оценку этих материалов и выясняют, каким образом они оказались дома у бывшего вице-президента.

Телекомпания подчеркивает, что Пенс ранее "неоднократно заявлял, что не обладает какими-либо секретными документами". По сведениям CNN, представители бывшего вице-президента намерены во вторник уведомить Конгресс США об обнаружении секретных бумаг.