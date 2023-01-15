Гросси опроверг заявление российской разведки

Во время выступления в Европарламенте он заверил, что попросил своих подчиненных провести тщательную проверку атомных станций на предмет складирования вооружения и патронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гросси, результаты проверки показали, что оружия на украинских АЭС нет.

Экспертная группа МАГАТЭ не обнаружила схронов оружия и боеприпасов к нему на украинских АЭС.

«Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы... Результат этих инспекций был, разумеется, негативным», - заявил Гросси в ходе выступления, трансляцию которого вел ЕП.

Как указал Гросси, благодаря работе экспертной группы МАГАТЭ «уже во второй раз» были отвергнуты обвинения в адрес Украины о нарушении в сфере ядерной безопасности.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют на атомных электростанциях ракеты к американским РСЗО HIMARS и западным системам ПВО. По его словам, Киев также размещает на АЭС снаряды большого калибра для артиллерии. Нарышкин выразил надежду, что никому из украинских властей не придет в голову устроить подрыв складов с боеприпасами в расчете выклянчить у западных союзников еще больше оружия и патронов.