Пентагон о поставках танков Abrams в Украину

"В настоящее время мне нечего объявить, а когда и если будет, мы, конечно, дадим вам знать, - сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы начать поставки Abrams Киеву. - Как всегда, мы поддерживаем тесный контакт с украинцами и нашими международными партнерами относительно наиболее срочных потребностей Украины в военной помощи, включая краткосрочные и долгосрочные".

Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Администрации США пока нечего объявить о возможности поставок американских танков Abrams в Украину.

Соединенные Штаты будут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины применению американских танков M1 Abrams в случае их поставок, сообщил Райдер.

"Всегда, когда мы предоставляли Украине любые системы вооружения, мы предоставляли им возможности для обучения и техническое обеспечение", - сказал он.

Райдер также не стал отвечать на вопрос, где именно могут проходить тренировки украинских экипажей в случае предоставления Киеву американских танков.

Представитель Пентагона добавил, что танки Abrams являются сложной техникой, в связи с чем США необходимо убедиться в том, что у Украины есть возможности проводить обучение персонала для управления этими танками, как и возможности по поддержанию этой техники в рабочем состоянии.