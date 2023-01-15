Россияне обстреляли роддом, поликлинику и школу в Херсоне фото
Российские войска в ходе очередного обстрела повредили роддом, школу и поликлинику, по предварительной информации, пострадавших нет.
Об этом в Telegram-канале написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал. Нет пострадавших и в школе, и в поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу", - отметил Янушевич.
Отмечается, что на места ударов выехали экстренные службы.