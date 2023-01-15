Шамиль Тарпищев проявил неуважение к требованиям Азербайджана: «Это ерунда…»
Международная федерация тенниса (ITF) приняла жалобу Министерства молодежи и спорта и Федерации тенниса Азербайджана (ATF) касательно провокационных действий российского теннисиста армянского происхождения Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.
В письме, поступившем от ITF в нашу Федерацию говорится, что жалоба получена и направлена организаторам Australian Open – структуре под названием Tennis Australia.
«Рассмотрение поведения игроков на турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии входит в юрисдикцию Tennis Australia и Совета правления турниров «Большого шлема», - говорится в письме ITF. – У них есть полномочия оценивать поступки теннисистов на турнире, и соответствующие меры будут приняты согласно Кодексу поведения на соревнованиях «Большого шлема».
Федерация тенниса Азербайджана подчеркивает, что ITF, хоть и держит под контролем возможные будущие провокации со стороны Хачанова, но за его предыдущие действия пока не наказала его, что не может не беспокоить. В связи с этим в ITF будет отправлена еще одна жалоба на российского теннисиста.
А между тем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ранее заявивший haqqin.az, что «не будет комментировать ситуацию, так как это личное дело спортсмена», все-таки заговорил. Но лучше бы он этого не делал. Тарпищев проявил явное неуважение к Федерации тенниса Азербайджана, назвав требование наказать провокатора «ерундой».
«Да ерунда все это, не обращайте внимания. Его высказывания... За нас сейчас все время цепляются. Повода не надо давать просто и все», - приводит слова Тарпищева «КП-Спорт».
Стоит сказать, что Федерация тенниса Азербайджана и Минспорта обратились в том числе и к своим российским коллегам – Федерации тенниса России и Министерству спорта РФ. В Минспорта России пообещали, что «разберутся в данном вопросе и вынесут спортсмену соответствующие предупреждения». Но, как видим, Тарпищев этой «ерундой» заниматься не собирается.
Еще раз напомним, что после побед в 1/16 финала и 1/8 финала Australian Open Карен Хачанов написал на объективе телекамеры слова поддержки армянам, проживающим в Карабахе. Сделано это было, понятное дело, на фоне армянского нытья о якобы блокаде жителей Ханкенди, хотя на самом деле по Лачинской дороге ежедневно проезжают десятки грузовиков с продуктами и всем необходимым. А вот провозить оружие, мины, организовывать транспортировку в Армению природных ресурсов, незаконно добытых на территории Азербайджана, уже не получается. От того и бесятся армяне, сигнализируя на весь мир о несуществующей блокаде. Вот и Хачанов поддался на ложные призывы соплеменников.