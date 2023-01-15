Шамиль Тарпищев проявил неуважение к требованиям Азербайджана: «Это ерунда…»

В письме, поступившем от ITF в нашу Федерацию говорится, что жалоба получена и направлена организаторам Australian Open – структуре под названием Tennis Australia.

«Рассмотрение поведения игроков на турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии входит в юрисдикцию Tennis Australia и Совета правления турниров «Большого шлема», - говорится в письме ITF. – У них есть полномочия оценивать поступки теннисистов на турнире, и соответствующие меры будут приняты согласно Кодексу поведения на соревнованиях «Большого шлема».

Федерация тенниса Азербайджана подчеркивает, что ITF, хоть и держит под контролем возможные будущие провокации со стороны Хачанова, но за его предыдущие действия пока не наказала его, что не может не беспокоить. В связи с этим в ITF будет отправлена еще одна жалоба на российского теннисиста.

А между тем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ранее заявивший haqqin.az, что «не будет комментировать ситуацию, так как это личное дело спортсмена», все-таки заговорил. Но лучше бы он этого не делал. Тарпищев проявил явное неуважение к Федерации тенниса Азербайджана, назвав требование наказать провокатора «ерундой».