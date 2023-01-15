Важное назначение в Офисе президента Украины
Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Алексея Кулебу.
Соответствующий указ Зеленский подписал во вторник.
Кулеба занимал должность главы Киевской областной государственной администрации с начала февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения России.
Предыдущим указом главы государства Кулеба был освобожден от должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.
До того, как возглавить Киевскую область, Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.
Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе. Зеленский подписал указ о его увольнении.