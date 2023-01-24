Компанию Абрамовича продали за 1 фунт стерлингов

По ее информации, новыми владельцами компании стали немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который раньше имел отношение к сфере телекоммуникаций.

Британские газеты также сообщали, что решение о продаже Truphone связано с санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и ЕС. Отмечалось, что ему принадлежали 23% акций компании, а большая часть остальных акций - его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

Сделка в течение нескольких месяцев изучалась британским Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии на предмет соответствия закону о национальной безопасности и инвестициях. По данным газеты The Daily Telegraph, основная обеспокоенность Лондона заключалась в том, что Коч якобы имеет связи с Россией.

Как пишет Financial Time, одобрение со стороны британского министерства было получено в прошлом месяце, а на прошлой неделе лицензию на сделку выдало Управление по осуществлению финансовых санкций, действующее при Минфине королевства.

"Мы можем, наконец, приступить к работе. Для сотрудников было очень тягостно не знать направление движения компании. Наши клиенты были очень верны нам, и теперь мы, наконец, можем сказать им, что все готово", - сообщил Коч в интервью Financial Times.

Truphone занимается разработкой технологии eSim, которая позволяет подключаться к различным провайдерам без необходимости замены SIM-карты, а также продает гибкие планы пакетов данных для международного использования на мобильных телефонах. Ранее британские СМИ писали о том, что в прошлом стоимость компании оценивалась в полмиллиарда фунтов стерлингов (около $615 млн по нынешнему курсу).