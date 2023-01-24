Зеленский и Макрон обсудили поставку танков

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили поставки Парижем легких танков для нужд Вооруженных сил Украины и помощь в укреплении их обороноспособности.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Зеленского.

Также Зеленский и Макрон обсудили дипломатические шаги, направленные для завершения войны.