Кремль о новой волне мобилизации

Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс. человек.

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно.

"Да. Является", - сказал Песков.