Кремль о новой волне мобилизации
Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна.
Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс. человек.
На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Да. Является", - сказал Песков.