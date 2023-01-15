CNN: Зеленский не готов отказаться от Бахмута

Представители американской администрации советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому отвести войска из-под Бахмута, чтобы сохранить силы для боевых действий в других частях страны с использованием поступающей Киеву новой бронетехники, однако Киев вряд ли примет такое предложение.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США и Украины.

По данным телеканала, на встрече с Зеленским первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра обороны страны по политическим делам Колин Кол сказали, что США хотели бы помочь Украине отойти от "ожесточенного сражения на истощение" в Бахмуте и вместо этого сфокусироваться на "маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил". С этой целью Украине и передается в последние недели большое количество бронетехники.