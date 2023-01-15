CNN: Зеленский не готов отказаться от Бахмута
Представители американской администрации советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому отвести войска из-под Бахмута, чтобы сохранить силы для боевых действий в других частях страны с использованием поступающей Киеву новой бронетехники, однако Киев вряд ли примет такое предложение.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США и Украины.
По данным телеканала, на встрече с Зеленским первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра обороны страны по политическим делам Колин Кол сказали, что США хотели бы помочь Украине отойти от "ожесточенного сражения на истощение" в Бахмуте и вместо этого сфокусироваться на "маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил". С этой целью Украине и передается в последние недели большое количество бронетехники.
Источники телеканала, которые, как утверждает CNN, знакомы с планами Зеленского, утверждают, что он не верит, что Россия "уже обеспечила победу" в боях за город, и что он "не хочет отдавать его".
Зеленский считает, что удержание Бахмута "повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса и что победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск".
Отдельный источник в военных кругах США, добавляет CNN, также выразил скептицизм относительно возможного отступления Украины из-под Бахмута "не из-за его военного значения, а из-за того стратегического символизма, который он имеет".
Телеканал указывает, что в боях за Бахмут для Украины может быть определенная польза, поскольку это может "измотать Россию".