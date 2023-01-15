Двое британцев погибли в Соледаре

Во вторник вечером ведомство распространило официальное заявление семьи одного из погибших - 28-летнего Кристофера Перри. В этом письме говорится, что Перри и его коллега Эндрю Бегшо погибли, "пытаясь осуществить гуманитарную эвакуацию мирных жителей из Соледара на востоке Украины".

11 января пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым.

Ранее Национальная полиция Украины информировала, что Перри и Бегшо пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, затем связь с ними была потеряна.

Отвечая 12 января на вопрос журналистов, готова ли российская сторона помочь найти пропавших британцев или в случае их гибели содействовать отправке тел на родину, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сказал: "В любом случае, если будет какой-то запрос, просьба оказать содействие, конечно, это будет рассмотрено. Мы знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях".