Госдеп о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

"Мы, разумеется, хотели бы, чтобы эти консультации продолжились, и чтобы они завершились присоединением Швеции и Финляндии к альянсу", - заявил Прайс, комментируя информацию о том, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции.

На вопрос о том, как США оценивают возможность вступления этих стран в НАТО по отдельности, представитель Госдепа подчеркнул, что выполнение обязательств меморандума, позволяющего Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО, является "трехсторонним вопросом", который предстоит "решать в трехстороннем порядке Турции, Финляндии и Швеции".