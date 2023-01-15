«Карабах» подписал 3-летний контракт с футболистом из Албании

Футбольный клуб « Карабах » привлек в свои ряды албанца Редона Джиджу. С ним подписан контракт на три с половиной года – до 30 июня 2026 года.

24-летний футболист выступает на позициях нападающего и атакующего полузащитника. Ранее он играл за албанские клубы «Лачи» и «Тирана». Проведя в «Тиране» последние два сезона, он в 46 матчах забил 25 голов.

На счету Джиджи 10 матчей за молодежную сборную Албании и 2 – за основную.

Этой зимой «Карабах» также подписал французского вингера Адама Диакаби. При этом агдамцев покинул один из ведущих футболистов - бразилец Кади, который перешел в российский «Краснодар».

Сегодня «Карабах» в Товузе проведет матч 19-го тура Премьер-лиги против «Туран-Товуза». Но главное – как можно лучше подготовиться к матчам 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Игры состоятся 16 февраля (в Баку) и 23 февраля (в Генте).