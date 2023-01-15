Кулеба: Европа рассматривает возможность передачи Киеву самолетов F16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о рассмотрении европейскими странами возможности передачи Украине самолетов F16.

"Теперь F16?

– Да.

– Беру в работу, друг.

Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал Кулеба в Facebook.

"А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться… Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", – подчеркнул министр.