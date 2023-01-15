Кулеба: Европа рассматривает возможность передачи Киеву самолетов F16
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о рассмотрении европейскими странами возможности передачи Украине самолетов F16.
"Теперь F16?
– Да.
– Беру в работу, друг.
Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – написал Кулеба в Facebook.
"А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться… Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", – подчеркнул министр.
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