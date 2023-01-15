Прайс: Сожжение Корана в Швеции выгодно тем, кто…
Сожжение Корана у здания посольства Турции в Стокгольме выгодно противникам вступления Швеции в НАТО.
Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Факт того, что есть лица, которые извлекают выгоду из прочных, устоявшихся демократических принципов, которые охраняет Швеция, является гнусным, отвратительным и предосудительным, - сказал он. - Я не буду говорить про мотивы в контексте инцидента, однако как вы слышали от наших шведских партнеров, безусловно, есть обеспокоенность, что провокаторы, которые не хотели ли бы видеть Швецию в НАТО, причастны к этому".