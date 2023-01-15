Леонид Швец, автор haqqin.az 01:09

Встреча Контактной группы «Рамштайн» по оборонной помощи Украине, прошедшая в конце прошлой недели, оставила двойственное впечатление. С одной стороны, ее участники озвучили беспрецедентные по количеству и номенклатуре пакеты военной поддержки. С другой, все ожидали, что будет окончательно решен вопрос о предоставлении ВСУ западных танков, а в этом как раз случилась заминка. Однако сама тональность и интенсивность обсуждения танковой темы на самой встрече и после нее не оставляли сомнений, что союзники Украины скоро договорятся. И во вторник позитивные новости повалились со всех сторон.

Солидное деловое издание Wall Street Journal сообщило, опираясь на собственные источники, что в Белом доме созрели до того, чтобы передать Украине танки «Абрамс», и тем самым снять психологические зажимы немецкого руководства, которое все никак не решится дать отмашку на передачу «Леопардов». Причем о поставках американских танков может быть объявлено уже на этой неделе. Со ссылкой на источник в Пентагоне эту же новость дал канал Sky News Arabia. До этого американцы отказывались обсуждать предоставление «Абрамсов», ссылаясь на сложность их обслуживания, в частности из-за оборудованности газотурбинными двигателями. Впрочем, эксперты напоминали о Т-80 еще советской разработки, которые имеются на вооружении ВСУ и также оборудованы ГТД. Затем появилось сообщение о том, что Федеральное правительство Германии рассмотреть заявку польского правительства на реэкспорт Украине танков «Леопард-2» «с необходимой срочностью». А Bloomberg по своим каналам уточнил: разрешение будет дано уже сегодня, в среду 25 января. Чуть раньше о том, что Германия вскоре примет решение по танкам и что все страны, у которых они есть, уже могут готовить их к передаче Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

ABC News рассказали, что двенадцать таких стран на «Рамштайне» образовали «леопардовую коалицию», и поставят Украине около ста танков, как только получат соответствующее разрешение Германии. Так, Норвегия заявила о готовности сразу отдать восемь из своих 36, имеющихся в наличии. Испания сообщила, что ей нужен максимум месяц, чтобы привести в порядок танки, сохраняющиеся на консервации, сослалась на министра обороны газета El Mundo. Об участии его страны в совместном танковом проекте рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё, находившийся во вторник в Киеве. А уже Борис Джонсон, побывавший накануне в Украине, уже в статусе экс-премьера Британии, опубликовал в Daily Mail, статью, где, в частности, написал: «Украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других. Для чего западному миру нужны все эти танки в данный момент? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Чтобы защищать Теннесси? Разъезжать по деревням Уилтшира? То же самое можно сказать и о каждом виде конвенциональных вооружений, которые могли бы помочь Украине положить конец этой агонии».