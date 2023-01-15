Нидерланды хотят выкупить 18 танков Leopard в пользу Украины

Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, которые были взяты у Германии в аренду, и передать их Украине в рамках танковой коалиции.

Об этом заявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Frankfurte Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их в аренду, а это означает, что мы можем их купить, а это означает, что мы можем их бесплатно отдать", - сказал он.