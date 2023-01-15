Нидерланды хотят выкупить 18 танков Leopard в пользу Украины
Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, которые были взяты у Германии в аренду, и передать их Украине в рамках танковой коалиции.
Об этом заявил нидерландский премьер Марк Рютте в интервью Frankfurte Allgemeine Zeitung.
"Мы взяли их в аренду, а это означает, что мы можем их купить, а это означает, что мы можем их бесплатно отдать", - сказал он.
Рютте, который подчеркнул понимание потребности Украины в западных танках, одновременно добавил, что такой шаг имеет смысл только в координации с другими странами, например, Финляндией и Португалией.
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий принял решение о поставке боевых танков Leopard 2 Украине. По данным Der Spiegel, речь идет "как минимум об одной роте танков Leopard 2A6".