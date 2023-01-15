Залужный пожертвовал ВСУ миллион долларов из своего наследства
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал $1 млн на нужды армии из своего личного наследства.
Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, Залужный получил эти деньги в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.
В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму ВСУ.
Пресс-служба ВСУ подтвердила газете факт пожертвования.
По данным Национального банка Украины, за прошлый год на нужды армии предприятия и частные лица перевели 22,3 млрд гривен, или около $500 млн.