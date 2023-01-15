Ульвия Худиева, собкор 01:24

У сотен жителей домов по улицам Ильяса Эфендиева и Гамбара Вазирова в бакинском поселке Сабунчи давно уже сформировалось ощущение, что их дома расположены в центре действующего нефтепромысла, превращенного по недоразумению в свалку: мало того, что неподалеку находится мазутный пруд, занимающий четыре гектара, так жители соседних улиц вдобавок сбрасывают в него мусор и бытовые отходы. В результате, мазутный пруд стал не только очагом вопиющей антисанитарии, но превратился в источник возникновения пожаров, которые в этих местах, к сожалению, нередки.

Местные жители рассказали haqqin.az, что летом из-за жуткой вони, которой пропитана эта местность, дышать здесь просто невозможно. Казалось бы, осенью и зимой жильцам должно быть чуть полегче, но на самом деле ситуация становится еще хуже. Хотя хуже уже просто некуда! «Даже небольшой дождь вызывает наводнение, - рассказал нам один из жильцов. - Канал, ведущий к пруду, забит мусором и отходами. Ту же картину мы видим после таяния снега. От безысходности осенью и зимой мы просто закрываем свои дома и ночуем у родственников…» Женщина по имени Сакина говорит, что после неоднократных жалоб в прессу ситуация немного улучшилась, но сама проблема по-прежнему не решена.

«Наконец-то, нам установили мусорные ящики и стали вовремя вывозить мусор, - говорит Сакина. – И, хотя пруд раз в месяц вычищают, он все равно переполняется». Местные жители говорят, что не знают, кто именно выбрасывает такое количество мусора. Но предполагают, что это делают их соседи с других улиц поселка. Приехав в Сабунчи, мы стали свидетелями удручающей картины. Несколько детей на наших глазах играли возле мазутного пруда, источающего зловоние. Встретив наш недоуменно-вопрошающий взгляд, местные жители разводят руками и говорят, что им грозит постоянная опасность. И дело не только в мазутной пленке, которая может в любой момент воспламениться. Из-за грязи покрытые грунтом улицы стали просто непроходимы. Даже несмотря на то, что вот уже несколько дней, как установилась сухая погода. «Год назад, когда мы покупали здесь землю, нам сказали, что мазут очистят, а улицы благоустроят, - говорит выглянувшая из окна пожилая женщина. - Однако их обещания так и остались пустыми словами».

Женщина добавила, что в этой местности проживают только совсем малообеспеченные люди. «Будь у них возможность, они бы здесь ни за что не остались, - говорит она. - Но выхода нет...» «Это - загрязненный нефтью район, мазут здесь растекается повсюду и от него никуда не деться, - заявил представитель муниципалитета Сабунчи. - А мусор в мазутный пруд выбрасывают сами жители. Много раз мы проводили с ними просветительские мероприятия, рассказывали, что, если не выбрасывать отходы в мусорные ящики, они могут стать распространителями болезней. Но что толку?!.. Урны остаются пустыми, а мусор выбрасывают в пруд…» В муниципалитете добавили, что, хотя средств на уборку территории не хватает, на ближайшее время запланированы работы по благоустройству поселка.