Зеленский: Россия готовится к новой волне агрессии
Инициатива в войне должна оставаться за Украиной, сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно», - сказал он.
«Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия. А значит, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Это необходимо, чтобы настолько, по возможности, не допустить новых российских преступных действий», - отметил Зеленский.