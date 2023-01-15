Зеленский о громких отставках

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя кадровые решения, принятые во вторник.

«Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово – «очередные». Соответствующие шаги будут и дальше – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться», - сказал он.

По его словам, «это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами».

«Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. Детали – со временем», - сообщил он.