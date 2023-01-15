Россия пригрозила уничтожить все поставленные Украине американские танки

По словам Антонова, американские танки, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.

Возможная поставка в Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ, считает посол России в США Анатолий Антонов. Заявления посла приводят роcсийские СМИ.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», - сказал Антонов.

Посол отметил, что американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам, указав, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву в среду, 25 января. Отправка этих машин в Украину - условие, при котором Германия готова разблокировать передачу Киеву танков Leopard. По данным СМИ, 12 стран готовы поставить Украине 100 танков Leopard 2. Концерн Rheinmetall готов направить Киеву 139 танков Leopard.